Afgestapte Kruijswijk spreekt van 'Giro om snel te vergeten'

"De Giro ging niet zoals ik had gehoopt. Ik heb me nog redelijk herpakt gaandeweg de ronde, maar vrijdag had ik eigenlijk mijn slechtste dag. Dit is een Giro om snel te vergeten", aldus Kruijswijk, die op de tiende plek stond in het algemeen klassement.

De Brabander kampte vrijdag na een voor hem teleurstellende rit al met maagproblemen, die hem ook afgelopen nacht teisterden. Door het fysieke ongemak was hij genoodzaakt twee etappes voor het einde de Giro te verlaten.

Flow

Het verlaten van de koers komt bovenop de sowieso al teleurstellende Ronde van Italië voor Kruijswijk. De Nederlander was vorig jaar nog zeer dicht bij de eindzege, maar kwam dit jaar niet in de buurt van de roze trui.

"Ik ben nooit echt in de flow geweest om goed te presteren", beseft Kruijswijk. "Ik was conditioneel wel goed, maar je lichaam moet honderd procent fit zijn om te presteren. Ik zat op het randje en dat heb ik gemerkt. Ik voel me nu redelijk beroerd. Dit is een domper die ik moet verwerken."

De Giro gaat zaterdag verder met een bergetappe en wordt zondag afgesloten met een tijdrit naar Milaan. Kruijswijk had naar eigen zeggen nog wel plannen om iets te doen in die laatste twee ritten.

"Voor de laatste etappes had ik nog wel goede hoop, maar gisteren bleek al in de finale dat ik me niet super voelde. Ik moest mijn plannen al bijstellen, maar toen kwam ook dit er nog bovenop. Dan weet je dat het over is."