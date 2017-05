Kruijswijk verlaat Giro d'Italia in slotweekend wegens maagproblemen

"Na een zware avond en nacht door maagproblemen ben ik niet in staat om vandaag te starten. Ik ben helemaal leeg. Heel teleurstellend dat ik op deze manier de koers moet verlaten", zo schrijft Kruijswijk op Twitter.

Kruijswijk stond op de tiende plek in het algemeen klassement. Vorig jaar was de Brabander nog zeer dicht bij de eindzege, maar in de slotweek verloor hij zijn roze trui door een valpartij.

Deze editie verliep ronduit teleurstellend voor Kruijswijk. Na de eerste twee weken keek hij al tegen een achterstand van ruim zeven minuten aan op de roze trui.

Vrijdag zakte Kruijswijk van de achtste naar de tiende plek in het klassement. De Brabander moest lossen op de slotklim naar Piancavallo en verloor zo veel tijd op zijn concurrenten.

Futloos

Kruijswijk merkte in de finale van de etappe van vrijdag al dat hij zich niet fit voelde. "Afgelopen nacht en avond kon ik niks eten of drinken en heb ik er alles uitgegooid wat ik nog in maag had zitten", aldus Kruijswijk.

"Daardoor heb ik een hoop vocht verloren en voel ik me slap en futloos. Het is fysiek niet verantwoord om te starten vandaag. Een heel grote domper."

De Ronde van Italië gaat zaterdag verder met een bergetappe en eindigt op zondag met een tijdrit naar Milaan.

Tom Dumoulin maakt een goede kans op de eindzege. De Limburger heeft momenteel een achterstand van 38 seconden op rozetruidrager Nairo Quintana.

​