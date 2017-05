Ploegleider Visbeek benadrukt dat er nog niks verloren is voor Dumoulin

"Tom is niet gebroken, hij is alleen de verkeerde kant op gebogen", aldus Visbeek in gesprek met NUsport.

Dumoulin had vrijdag naar eigen zeggen "vanaf kilometer nul" slechte benen, wat hem uiteindelijk op de slotklim opbrak. Nairo Quintana pakte 1 minuut en 9 seconden op de Limburger, waardoor de Colombiaan de roze trui overnam van de Limburger.

Het verschil tussen de nummer één en de nummer twee van het klassement is slechts 38 seconden, met zaterdag nog een bergrit en zondag een tijdrit, de specialiteit van Dumoulin.

"In een grote ronde kun je een slechte dag hebben, en die had hij vrijdag", zegt Visbeek. "Maar als Tom de zaken helder bekijkt en het klassement ziet, dan liggen er nog steeds goede mogelijkheden. Het is zeker nog niet verloren. Tom moet de focus houden, zich herpakken en dan wordt het knallen zaterdag."

Schade

Focus is al drie weken het sleutelwoord bij Team Sunweb en juist daar ging het vrijdag in de negentiende etappe mis. Dumoulin zat in het eerste deel van de rit naar Piancavallo te ver van achteren, waardoor hij in een tweede groep terechtkwam. Zijn belangrijkste concurrenten zaten bijna allemaal in groep één.

"We hebben het er al drie weken over: je moet gefocust en scherp blijven", stelt Visbeek. "We hadden ook aangegeven dat de etappe van vrijdag verraderlijk was, maar hij zat niet op de plek waar hij moest zijn en dat kun je je niet veroorloven."

"Maar ik denk dat focus ook samenhangt met of je een goede dag hebt of niet, en Tom had vrijdag gewoon een mindere dag. Hij was met zichzelf aan het worstelen, was niet scherp genoeg en dan loop je schade op."

Visbeek zag vanuit de ploegleidersauto dat Dumoulin vervolgens op de slotklim al snel moest lossen. "Gelukkig heeft hij de schade nog goed kunnen beperken. En je zag dat de andere klassementsrenners er ook niet helemaal fris meer uitzagen. Het zit allemaal nog heel dicht bij elkaar."

De twintigste etappe van zaterdag gaat over 190 kilometer tussen Pordenone en Asiago. Onderweg liggen twee cols van eerste categorie. De top van de laatste klim ligt op vijftien kilometer van de streep. De laatste bergrit begint om 11.55 uur.