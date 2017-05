'We zitten nog volop in de strijd als Dumoulin zaterdag goede dag heeft'

"Herstellen is lastig in de derde week van een grote ronde, maar we hopen zaterdag een goede dag te hebben, en dan met name Tom", aldus de Duitser Simon Geschke in gesprek met NUsport. "En dan zitten we nog steeds in de strijd."

Dumoulin verloor vrijdag in de bergetappe naar Piancavallo 1 minuut en 9 seconden op Nairo Quintana, waardoor de Colombiaan de roze trui overnam van de Limburger.

Het verschil tussen de nummer één en de nummer twee van het klassement is slechts 38 seconden, met zaterdag nog een bergrit en zondag een tijdrit.

"We hadden natuurlijk liever een voorsprong van 38 seconden gehad, maar met deze achterstand is alles nog mogelijk", zegt Laurens ten Dam. "Het is wat het is, we moeten nu met zaterdag bezig zijn."

Focussen

Volgens de ervaren renner van Team Sunweb ontbrak het vrijdag in het eerste gedeelte van de etappe juist aan die "focus op het nu". Dumoulin zat met nog 125 kilometer te gaan te ver van achteren, waardoor hij in een tweede groep belandde toen de ploegen van Quintana en Vincenzo Nibali gas gaven.

"Wat we tijdens de Giro de hele tijd goed gedaan hebben, is met het moment bezig zijn. Bezig zijn met wat we nú moeten doen. Dat waren we vandaag even kwijt", analyseert Ten Dam.

"Misschien was Tom met de dag van gisteren bezig, misschien met de dag van morgen, maar hij was in ieder geval niet bezig met wat we daar moesten doen. Hij zat gewoon te ver van achter, dat mag niet gebeuren. Gelukkig lukte het ons om het gat weer dicht te rijden."

Toen de twee groepen weer samen kwamen, vertelde Ten Dam aan Dumoulin dat hij zich weer opnieuw moest focussen. "Ik zei dat hij zo hard mogelijk omhoog moest rijden op de slotklim en de schade moest beperken. Dat lukte hem dan wel weer, alleen was Quintana vandaag sterker."

Tijdverlies

Door het tijdverlies van Dumoulin is de Giro met nog twee dagen te gaan spannender dan ooit. De eerste zes van het klassement staan binnen anderhalve minuut.

"Het moet geweldig zijn om de koers op tv te volgen. Ik zou zelf graag kijken vanuit mijn luie stoel", zegt Geschke met een glimlach.

De Giro gaat zaterdag verder met de laatste bergrit van de ronde. Op de 190 kilometer tussen Pordenone en Asiago liggen twee cols van eerste categorie. De top van de laatste klim ligt op vijftien kilometer van de streep.