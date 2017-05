Quintana hoopt marge op Dumoulin uit te bouwen met oog op tijdrit

In de zware rit naar Piancavallo werd Dumoulin vrijdag door de Colombiaan uit de leiderstrui gereden en met nog twee etappes voor de boeg is het verschil tussen de nummers één en twee nu 38 seconden.

"Het wordt lastig om Dumoulin te verslaan, maar we hebben de rit van morgen nog. Het plan is om tijd te pakken, want hij is de beste tijdrijder", zei Quintana na de negentiende rit tegen de aanwezige media.

De renner van Movistar weet niet zeker of het ook gaat lukken om Dumoulin verder op achterstand te zetten. "Het niveau is heel, heel hoog en de concurrentie is erg goed. Of ik vermoeid ben? De rit van dinsdag was heel zwaar. Mijn plan was vandaag om bij de klassementsrenners te blijven. Morgen is nog een beslissende rit."

In de laatste bergrit krijgen de renners twee zware cols voor de kiezen. "Ik verwacht aanvallen en een hel op de laatste klim. Ik weet niet wie de eerste is die gaat aanvallen, maar ik weet wel dat iedereen zal counteren na de eerste aanval", aldus Quintana.

Ruzie

Na de rit van donderdag, waarin Dumoulin nog een uiterst sterke indruk maakte, was er wat verbale ruzie tussen de Limburger en concurrent Vincenzo Nibali. Quintana wilde zich daar niet mee bemoeien.

"Ik wil niet terechtkomen in een ruzie met woorden, ik wil er niet aan meedoen. Ik respecteer de strategie van alle teams en ik zou graag zien dat de teams mijn strategie ook respecteren", aldus de Giro-winnaar van 2014.

Quintana houdt zich niet alleen bezig met Dumoulin, maar ook met nummer drie Nibali en nummer vier Thibaut Pinot. "Ik maak me zorgen om iedereen, want iedereen in de top van het klassement heeft nu een kans."

De Giro gaat zaterdag verder met de laatste bergetappe over 190 kilometer tussen Pordenone en Asiago. Zondag wordt de honderdste editie van de Italiaanse rittenkoers afgesloten met een individuele tijdrit naar Milaan.