Mollema: 'We zaten te slapen toen het peloton scheurde'

"Het was onoplettendheid, we zaten te slapen", was Mollema duidelijk in zijn analyse na de finish in Piancavallo.

De Groninger zat net als Dumoulin te ver van achteren toen Movistar (voor Nairo Quintana) en Bahrain-Merida (voor Vincenzo Nibali) de gashendel flink opentrokken op een lastige afdaling na de tussensprint in Sappada.

"Het ging heel rustig op het klimmetje daarvoor, het was eigenlijk heel ontspannen koers", stelde Mollema.

"Ik heb gehoord dat iemand een gat liet vallen en toen reden ze volle bak naar beneden. Ik zag dat ik 99 kilometer per uur reed, maar toch reden ze vooraan weg. En onderaan was het verschil al een minuut."

Powerklim

Na een flinke jacht van een uur kwam de groep van Mollema, Dumoulin en ook Steven Kruijswijk weer terug, waarna de beslissing in de etappe viel op de slotklim. Waar Dumoulin al snel moest lossen en zijn roze trui kwijtraakte aan Quintana, daar kon Mollema wel meekomen met de Colombiaan.

"Het was een pittige slotklim, echt een powerklim. Maar ik voelde me goed, dus ik zat waar ik moest zitten."

De kopman van Trek-Segafredo eindigde als beste Nederlander op de zeventiende plaats. In het klassement staat hij nog steeds zevende, met een achterstand van 2 minuten en 48 seconden op Quintana.

Mollema verloor wel weer wat seconden op Thibaut Pinot, Ilnur Zakarin en Domenico Pozzovivo, de nummer vier, vijf en zes van het klassement.

"Het is jammer dat die mannen weer wat tijd pakken op mij. Ik denk dat dit mijn plek is. De mannen voor me rijden allemaal heel hard en achter me is er een groot gat in het klassement (bijna vier minuten op de nummer acht, red.). We moeten maar kijken of er zaterdag nog wat leuks in zit voor mij."