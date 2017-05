Landa draagt langverwachte ritzege op aan overleden Scarponi

De 27-jarige Landa kwam voor de derde keer in zijn loopbaan als dagwinnaar over de streep in de Giro. In de editie van 2015 won hij al twee ritten en eindigde tevens als derde in het eindklassement.

"Deze overwinning is voor Scarponi en heeft daardoor nog meer waarde", aldus Landa. Astana-renner Scarponi, die ook van start zou gaan in de Giro, overleed vorige maand op 37-jarige leeftijd na een aanrijding met een busje tijdens een training.

Landa en Scarponi reden in 2014 en 2015 samen bij Astana. "Ik was geëmotioneerd aan de finish, want ik heb het moeilijk gehad de laatste maanden. Mede door het ongeluk is dit niet de Giro die we verwachtten. Nu ben ik heel blij, want ik maakte de juiste keuze om aan te vallen."

Geschenk

Landa, die tot een oorspronkelijke kopgroep van achttien man behoorde, liet in de etappe over ruim 190 kilometer naar Piancavallo iedereen achter zich en kwam solo aan. "Dit is een geschenk voor mijn overleden vriend. Eindelijk een overwinning."

De Giro gaat zaterdag verder met de laatste bergetappe over 190 kilometer tussen Pordenone en Asiago. Zondag wacht de renners een bijna 28 kilometer lange individuele tijdrit van Monza naar Milaan.