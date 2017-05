Dumoulin wijt verlies roze trui aan 'beginnersfout en slechte benen'

Halverwege de rit kende Dumoulin al problemen toen hij niet alert was en door een aanval van de ploegen van Quintana (Movistar) en Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) op achterstand werd gezet. De Limburger sloot weer aan, maar moest op de slotklim lossen.

"Bij de start voelde ik al dat ik slechte benen had. Ik maakte een beginnersfout in het begin door achter in het peloton te zitten, terwijl Movistar en Bahrain-Merida vooraan reden", zei Dumoulin vlak na de finish.

De 26-jarige Limburger smeet met zijn krachten om terug te komen. "Toen moest ik al voluit gaan om terug te komen halverwege de rit. Dat was onnodig."

In het klassement is Dumoulin nu de nummer twee op 38 seconden van Quintana. Met nog twee etappes te gaan is het enorm spannend, want ook Nibali (43 tellen) en Thibaut Pinot (53 seconden) staan nog dichtbij.

Dankbaar

Op de slotklim moest Dumoulin de groep met favorieten al snel laten gaan. Hij kreeg steun van enkele ploeggenoten, van wie Simon Geschke het langst bij de Nederlander bleef. Dumoulin was lovend over zijn collega's van Team Sunweb.

"In de finale probeerde ik mijn verlies te beperken en dat lukte aardig. Mijn ploeggenoten waren sterk en hebben me een paar keer gered. Ik ben ze dankbaar, want anders was het nog erger geweest. Ik had gewoon slechte benen en hoop dat het morgen beter is."

De Giro gaat zaterdag verder met de laatste bergetappe over 190 kilometer tussen Pordenone en Asiago. Zondag wordt de honderdste editie van de Italiaanse rittenkoers afgesloten met een tijdrit naar Milaan.