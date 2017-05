Dumoulin verliest roze trui aan Quintana in voorlaatste bergrit Giro

Op de pittige slotklim naar Piancavallo ging het mis voor Dumoulin. De rozetruidrager had het in de groep met favorieten direct moeilijk en moest ongeveer halverwege de klim lossen.

De kopman van Team Sunweb had in het klassement een marge van 31 seconden op Quintana, maar geeft nu als nummer twee 38 seconden toe op de Colombiaan. Vincenzo Nibali staat derde op 43 tellen van Quintana en de Fransman Thibaut Pinot (vierde op 53 seconden) staat ook nog binnen de minuut.

Eerder tijdens de etappe werd Dumoulin al verrast door een aanval van zijn belangrijkste concurrenten. De kopman van Team Sunweb, die even achter in het peloton zat, reed daardoor op achterstand. Later kon hij weer aansluiten, maar op de derde en laatste klim moest Dumoulin er dus opnieuw af.

Van de Nederlanders kon Bauke Mollema (Trek-Segafredo) als enige mee met de klassementsrenners. Hij staat in het klassement nu zevende op 2.48 van leider Quintana. Steven Kruijswijk moest net als Dumoulin lossen op de slotklim en is in de rangschikking de nummer tien op 7.37.

De Giro gaat zaterdag verder met de laatste bergetappe over 190 kilometer tussen Pordenone en Asiago. Zondag wordt de honderdste editie van de Italiaanse rittenkoers afgesloten met een tijdrit naar Milaan.

Tempo

In de afdaling van de eerste klim was het vrijdag al even schrikken voor Dumoulin. De ploegen van Quintana (Movistar) en Nibali (Bahrain-Merida) voerden het tempo fors op. Volgens ploegleider Luke Roberts van Team Sunweb gebeurde dat op het moment dat de Nederlandse rozetruidrager even achterin het peloton was beland.

Het verschil liep snel op tot zo'n anderhalve minuut, maar Dumoulin kreeg onder meer hulp van ploeggenoten van Kruijswijk (Lotto-Jumbo) en Adam Yates (Orica-Scott), die ook niet alert waren toen Quintana, Nibali en ook Pinot (FDJ) hun aanval inzetten. Op de tweede col van de dag kwamen de twee groepen weer samen.

Na een rustige fase waren bij het begin van de laatste klim van de dag, een berg van de eerste categorie naar Piancavallo, Rudy Molard (FDJ) en Luis Leon Sanchez (Astana) de twee renners uit een grote kopgroep die als eersten omhoog gingen.

Het duo hield echter geen stand. Landa van Sky, die ook tot de oorspronkelijke kopgroep van achttien renners behoorde, rook na twee eerdere tweede plaatsen in deze Giro zijn kans en ging er solo vandoor. Aan de eindstreep bleek driemaal scheepsrecht voor de 27-jarige Bask.

Veertig tellen

Vooraan zag Dumoulin ondertussen met Simon Geschke zijn laatste helper afhaken, waardoor hij in eigen tempo in de achtervolging moest op de groep met Quintana en Nibali. De klassementsleider zag zijn achterstand verder oplopen dan hem lief was.

In de groep met favorieten, waar Mollema zich als enige Nederlander handhaafde, slaagden Quintana en Nibali er niet echt in om aan te vallen. De Colombiaan van Movistar hield echter wel genoeg marge om Dumoulin uit het roze te rijden. Pinot viel wel aan en liep behoorlijk wat tijd in op de top drie.

Door het kleine verschillen blijft het tot het laatst spannend in de strijd om de roze trui. Ilnur Zakarin en Domenico Pozzovivo, de nummers vijf (1.21) en zes (1.30) van het klassement, maakten tijdens de negentiende etappe een sterke indruk en komen ook nog in aanmerking voor de eindzege.