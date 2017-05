Dumoulin hoopt pact te kunnen sluiten met Mollema en Kruijswijk

Donderdag werd Dumoulin op de proef gesteld door Nairo Quintana en Vincenzo Nibali, die om de beurt probeerden aan te vallen. "Het zou mooi zijn als we als Nederlanders ook iets kunnen doen", zei Dumoulin vrijdag kort voor de start van de negentiende etappe tegen NUsport.

"Wat ik gisteren al zei: een Colombiaan en een Italiaan die sluiten een pact tegen mij. Eigenlijk is het jammer dat er aan de andere kant geen pact ontstaat."

Dumoulin sprak voor de rit van vrijdag niet met Bauke Mollema en Steven Kruijswijk, die zevende en achtste staan in het algemeen klassement.

Logisch

"Ik heb wel de indruk dat we hier vooral voor onszelf bezig zijn en dat is natuurlijk logisch. Maar Nibali en Quintana zijn natuurlijk ook voor zichzelf bezig", stelt de kopman van Team Sunweb. "Zij vinden in die situatie van gisteren wel mogelijkheden om samen te werken."

"Ik denk dat dat aan de andere kant ook wel kan gebeuren, dan moeten we daar allebei van kunnen profiteren."

"Mollema en Kruijswijk hebben nog geen etappe gewonnen in deze Giro. Misschien zijn er op dat vlak mogelijkheden", gaf Dumoulin een suggestie voor een mogelijk pact.

Spijt

De Maastrichtenaar heeft spijt van de manier waarop hij zich donderdag uitte. Dumoulin zei toen te hopen dat Quintana en Nibali hun podiumplek zouden verliezen, vanwege hun afwachtende manier van koersen.

"Ik was een beetje fel, dat had ik beter niet kunnen doen. Ik ben altijd een beetje opgefokt na de finish en af en toe zeg je dan dingen die je beter niet had kunnen zeggen."

Bang dat zijn verbale uitspatting gevolgen heeft voor de komende ritten is Dumoulin niet. "Nibali gaat me sowieso wel aanvallen, of-ie me nou aardig vindt of niet. Dus ik denk dat dat geen gevolg heeft. Maar het was gewoon niet nodig, ik moet bij mezelf blijven."

"Ik heb hem nog niet gesproken, maar dat wil ik zo even doen." Met Quintana sprak Dumoulin donderdag kort na de finish al wel. "Maar die zegt nooit zoveel."

De negentiende etappe begon om 12.00 uur en voert het peloton over 191 kilometer van San Candido naar Piancavallo. De finish ligt op de top van een klim van eerste categorie.

"Het is heel zware slotklim, het is eigenlijk gewoon de Alpe d'Huez", oordeelde Dumoulin. "Dus het gaat zeker voor verschillen zorgen in het klassement."

Zondag eindigt de Giro met een individuele tijdrit naar Milaan, de specialiteit van Dumoulin.