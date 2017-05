Ten Dam: 'Blijkbaar kan Dumoulin het ook helemaal alleen'

"Ik stuurde dinsdag na de 'schijtdag' al een appje naar mijn trainer met de tekst: "Ik denk dat Tom gewoon de sterkste is'", doelt Ten Dam op de zestiende etappe waarin Dumoulin tijd verloor door een sanitaire stop, maar wel de roze trui behield na een knap optreden.

"Wat hij die dag liet zien, was een kampioen die in zijn eentje de roze trui redde. En donderdag deed hij dat eigenlijk weer. Ik ben trots op hem."

Dumoulin sloeg donderdag in de korte maar loodzware Dolomietenrit overtuigend de aanvallen van zijn directe concurrenten Nairo Quintana en Vincenzo Nibali af.

Ten Dam, de laatste helper van de Limburger, moest lossen op het moment dat de nummer twee en drie van het klassement aanzetten op de Passo Gardena. Dumoulin moest het gat vervolgens zelf dichten, een opdracht die hij met verve vervulde.

Kelderman

Voor de Giro was het de bedoeling dat Dumoulin in dit soort situaties nog zou kunnen beschikken over Wilco Kelderman, maar de Nederlandse klimmer moest in de negende etappe opgeven nadat hij tegen een motor aanreed.

"Ik had het gevoel dat we Wilco misten, maar blijkbaar hebben we nu Wilco en Tom ineen", zegt Ten Dam met een glimlach. "Ik vind het natuurlijk nog steeds heel erg jammer dat Wilco nu thuis zit, maar blijkbaar kan Tom het ook helemaal alleen."

Dumoulin had in de slotklim naar Ortisei zelfs nog adem om zelf een aanval te plaatsen, al werd die gecounterd door Nibali en Quintana.

"Dat Tom de koers zo kan controleren in een bergrit geeft aan dat hij enorm gegroeid is als klimmer", stelt Ten Dam. "Hij was al een supertijdrijder, maar hij hoort nu ook bij de besten bergop."

Dromen

De Groningse klimmer benadrukt wel dat de Giro nog lang niet gewonnen is. Vrijdag en zaterdag zijn nog twee zware bergritten, voordat de Ronde van Italië zondag wordt afgesloten met een tijdrit, de specialiteit van Dumoulin.

"Ik hoop dat Tom niet gaat dromen, ik hoop dat hij gewoon bij het moment blijft en de komende drie dagen weer doet wat hij moet doen. Dan zien we zondag wel waar we staan", aldus Ten Dam. "Ik reken me nog lang niet rijk."

De negentiende etappe voert de renners vrijdag over 191 kilometer van San Candido naar Piancavallo. Onderweg zijn twee gecategoriseerde cols en de finish ligt op de top van een klim van eerste categorie.