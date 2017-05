Kruijswijk blij dat hij in laatste Giro-week zijn topvorm vindt

"Ik denk dat ik vandaag heb laten zien dat ik niet heel veel onder doe voor de jongens die om het podium rijden", aldus Kruijswijk, die als zevende aankwam in Ortisei, een halve minuut voor Tom Dumoulin, Nairo Quintana en Vincenzo Nibali.

"Het is lekker dat die vorm er nu uitkomt, maar het is ook jammer dat de Giro al richting het einde gaat en dat ik mijn verloren tijd niet meer in kan halen."

Kruijswijk steeg door zijn goede optreden in de op twee na laatste bergetappe van de Ronde van Italië ten koste van Bob Jungels van de negende naar de achtste plek in het klassement. Zijn achterstand op rozetruidrager Dumoulin is 5 minuten en 48 seconden, tijdverlies dat hij vooral opliep in de eerste twee weken.

"Je zag vandaag weer dat het niveau hier heel hoog is en dat alles dicht bij elkaar zit. Het gaat dus heel moeilijk worden om ergens veel tijd te winnen. Maar je weet het nooit, iedereen moet wel zijn goede benen houden. Misschien zakt er nog iemand doorheen, dat is waar ik nu op moet hopen."

Ritzege

Kruijswijk, die ruim tweeënhalve minuut achter staat op de zevende plaats van Bauke Mollema, hoopt met zijn huidige vorm in de bergetappes van vrijdag en zaterdag ook nog een keer kans te maken op een ritzege.

"Vandaag was ook al zo'n dag dat ik voor een goed resultaat wilde gaan. Maar het was niet mogelijk om vroeg in de aanval te gaan, want ze laten me toch niet snel rijden."

"Het zat er vandaag niet in, maar misschien de komende twee dagen wel. Ik houd in ieder geval een goed gevoel over aan deze etappe."

Dumoulin

Kruijswijk zat donderdag op de slotklim naar Pontives ook op de eerste rij voor het gepoker tussen Dumoulin, Quintana en Nibali, de nummer één, twee en drie van het klassement.

De Colombiaan en de Italiaan wilden niet rijden toen onder anderen Kruiswijk en Mollema wegreden in de laatste paar kilometer, tot onvrede van Dumoulin.

"Het was wel duidelijk dat Quintana en Nibali een spelletje met Tom aan het spelen waren en ik denk dat Tom het heel goed deed", analyseert Kruijswijk.

"Op de derde klim van de dag probeerden Quintana en Nibail weg te rijden, maar reed Tom het gat in zijn eigen tempo dicht. Dat was heel sterk. Ik zei toen tegen Tom: 'Laat je niet gek maken, houd die mannen in de gaten, want zij zijn jouw bedreiging.' Ik denk dat hij dat goed gedaan heeft."