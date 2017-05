Geïrriteerde Dumoulin hoopt dat Quintana en Nibali podiumplek verliezen

De twee voornaamste concurrenten kozen er in de finale van de etappe voor om zich alleen met de Limburger bezig te houden waardoor ze een minuut verloren op FDJ-renner Thibaut Pinot, de nummer vier van het klassement.

"Ik verloor geen tijd, alleen op degenen die geen gevaar voor me zijn. Nairo en Vincenzo kozen een vreemde tactiek door in mijn wiel te gaan zitten, want hun podium is nu in gevaar. Ik hoop dat ze hun podiumplek verliezen door die tactiek", wond Dumoulin er geen doekjes om.

De kopman van Team Sunweb oogde op de slotklim, de Pontives, sterk door Quintana en Nibali geen kans te geven en zelf het tempo op te voeren. Hij vond het vreemd dat zijn concurrenten niet reageerden toen Pinot er vandoor ging.

"Ze wisten dat ze geen tijd meer konden winnen op me, dus ik vind het raar dat ze andere mensen de ruimte gaven. Voor mij was het geen probleem dat Pinot ging, ik kon dat hebben", aldus Dumoulin.

"Maar met dit gedrag is de podiumplek van Quintana en Nibali in gevaar. Ik hoop dat Pinot uiteindelijk het podium haalt."

De honderdste editie van de Giro duurt nog tot en met zondag. Er volgen nog twee ritten door bergachtig gebied, waarna de Italiaanse rittenkoers eindigt met een tijdrit naar Milaan.