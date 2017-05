Sterke Dumoulin zet nieuwe stap naar Giro-zege in zware achttiende rit

In de etappe over 137 kilometer tussen Moena en finishplaats Ortisei, waarin vijf flinke cols moesten worden bedwongen, maakte Dumoulin indruk door zijn rivalen Nairo Quintana en Vincenzo Nibali niet weg te laten rijden en zelfs nog even zelf aan te vallen.

De top drie van het klassement kwam samen over de eindstreep, waardoor Team Sunweb-kopman Dumoulin nog altijd 31 seconden voorsprong heeft op nummer twee Quintana (Movistar) en 1.12 op Nibali (Bahrain-Merida).

Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) reden eveneens sterk en eindigden respectievelijk als zevende en achtste. Vlak daarachter kwam Dumoulin met Quintana en Nibali over de streep. In het klassement zijn Mollema (op 3.17) en Kruijswijk (op 5.48) nu eveneens de nummers zeven en acht.

De honderdste editie van de Giro duurt nog tot en met zondag. Er volgen nog twee ritten door bergachtig gebied, waarna de Italiaanse rittenkoers eindigt met een tijdrit naar Milaan.

Demarrages

Direct vanaf de start van de etappe regende het demarrages. Toen de stofwolken wat waren opgetrokken was er een grote kopgroep van negentien man die maximaal drie minuten voorsprong kregen van de snel uitgedunde groep klassementsrenners, onder wie Dumoulin.

Op de derde beklimming van de dag, de Passo Gardena, moest Dumoulin aan de bak. De rozetruidrager zag eerst zijn laatste helper Laurens ten Dam afhaken en vervolgens concurrent Quintana ten aanval trekken. De Colombiaan sloeg een gaatje, maar Dumoulin reed het in eigen tempo knap dicht.

In aanloop naar de voorlaatste klim kreeg Quintana hulp van ploeggenoten Andrey Amador en Winner Anacona, die tot de oorspronkelijke kopgroep behoorden en zich lieten terugzakken. Op de Passo di Pinei, een berg van de derde categorie, hielden de klassementsmannen zich echter rustig.

Intussen reden er nog zes voor Dumoulin ongevaarlijke vluchters vooruit, maar in de afdaling viel die groep uiteen. Tejay van Garderen (BMC) en Mikel Landa (Team Sky) gingen sneller naar beneden dan de rest en begonnen zodoende samen aan de zware slotklim.

Pontives

Op de Pontives, waar ook Mollema en Kruijswijk nog deel uitmaakten van de groep met favorieten, plaatste Quintana een nieuwe aanval. De nummer twee van het klassement kwam echter niet echt weg.

Nadat ook Nibali een demarrage zag mislukken, besloot de sterk ogende Dumoulin zelf eens op de pedalen te gaan staan. De Limburger kwam ook niet weg, maar liet zijn concurrenten wel zien in uitstekende vorm te zijn. In de laatste meters bleef het trio in een pokerspel bij elkaar.

Vooraan ging de strijd om de dagzege tussen Van Garderen en Landa. In de eindsprint bleek de Amerikaan nipt de sterkste, waarmee hij BMC de tweede ritwinst van deze Giro bezorgde. Landa greep voor de tweede maal naast de zege.