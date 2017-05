Mollema verwacht 'oorlog' in een van laatste kansen om Dumoulin te kraken

"Ik denk dat het oorlog wordt", aldus Mollema voor de start in Moena in gesprek met NUsport. "Ik denk dat dit een van de laatste kansen is voor Nairo Quintana om Dumoulin te kraken, omdat het alleen maar bergop en bergaf is."

Dumoulin verdedigt in de etappe naar Ortisei een voorsprong van 31 seconden op Quintana, de nummer twee in het klassement. Met vijf stevige Dolomietencols lijkt de rit op het lijf geschreven van de Colombiaanse topklimmer.

"Vanaf de eerste klim zal het volle bak gaan en ik denk niet dat het echt stil gaat vallen", voorspelt Mollema, die zelf zevende staat in het klassement op 3.49 van Dumoulin.

"De klim naar de finish is ook nog heel lastig. Het is een korte etappe - 137 kilometer - maar we gaan er waarschijnlijk toch wel vier uur over doen omdat het geen meter vlak is. Het wordt dus een zware dag."

Speelplaats

Mollema twitterde donderdagochtend een foto van de fraaie omgeving met de tekst: "De speelplaats van vandaag". De kopman van Trek-Segafredo kent het gebied goed, omdat hij in april in voorbereiding op de Ronde van Italiƫ afzakte naar de Dolomieten om de Giro-ritten te verkennen.

"Ik hoop dat het mijn speelplaats wordt vandaag", zegt Mollema met een glimlach. "Ik denk dat het een voordeel is dat ik al weet wat me te wachten staat. Hopelijk zijn mijn benen zo goed als de omgeving mooi is."

De Nederlander hoopt in achttiende etappe wat tijd te kunnen winnen. "Ik denk dat dit wel een kans is om op te schuiven in het klassement. Mar dan moeten mijn benen wel beter zijn dan dinsdag op de Stelvio."

De zware en explosieve Dolomietenrit is om 13.00 uur begonnen. De finish wordt verwacht tussen 17.00 uur en 17.30 uur.