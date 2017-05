Tom Dumoulin is nog vier etappes verwijderd van de eerste Nederlandse eindzege in de Giro d'Italia. Donderdag staan er vijf zware Dolomietencols te wachten op de kopman van Team Sunweb, die in het algemeen klassement 31 seconden voorsprong koestert op Nairo Quintana. In dit liveblog is de achttiende etappe vanaf 13.00 uurlive te volgen.