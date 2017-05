Slagter geniet van 'zeer verdiende' ritzege ploegmaat Rolland

"Dit is super, hier vecht je drie weken voor", aldus een blije Slagter na de finish in gesprek met NUsport.

"We wisten vooraf dat deze laatste week het meest geschikt was voor Pierre en hij verdient deze zege als geen ander. Hij werkt er elke dag superhard voor, probeert elke dag mee te zitten. Hij liet al zien dat hij supersterk is en dat hij het vandaag afmaakt, is natuurlijk geweldig."

De 30-jarige Rolland toonde zich woensdag in de pittige bergrit de sterkste van een heel grote kopgroep. De Fransman reed op zeven kilometer van de streep weg bij zijn ruim twintig medevluchters en kwam 24 seconden voor zijn achtervolgers juichend over de finish.

Aanhikken

Rolland bezorgde zijn ploeg Cannondale-Drapac zo een broodnodige overwinning, want de Amerikaanse formatie stond dit jaar pas op twee zeges. De laatste etappewinst in een grote ronde voor de ploeg dateerde van de Giro van twee jaar geleden (Davide Formolo).

"We zaten wel een beetje tegen dit succes aan te hikken", geeft Slagter toe. "We zaten deze Giro elke dag goed in koers en Pierre klimt gewoon heel goed. In het verleden heeft hij al laten zien dat hij dit kan en het is geweldig dat hij dat nu weer bewijst."

De Groninger had woensdag zelf ook mee mogen zitten in een kopgroep. "Het was in principe een kans voor ons allemaal, maar ik denk dat Pierre wel heeft laten zien dat hij van onze ploeg de sterkste klimmer is."

Donderdag staat er in de Giro een korte maar loodzware etappe op het programma met vijf flinke cols in 137 kilometer. "Het wordt morgen superzwaar", zegt Slagter. "Maar eerst gaan we deze zege maar eens vieren met een wijntje bij het eten."