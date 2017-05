Dumoulin zegt dat hij goede dag kende in Giro d'Italia

"Dat was jammer, maar vandaag ging het weer goed'', zei de Nederlandse renner van Team Sunweb bij Eurosport.

Voor Dumoulin was het woensdag wel even opletten geblazen, aangezien Jan Polanc zich in de vlucht van de dag bevond en zelfs even virtueel in de leiderstrui reed.

"We moesten als peloton serieus in achtervolging, maar ik heb me vandaag nooit zorgen hoeven maken over mijn roze trui", beweerde Dumoulin, die uiteindelijk een kleine acht minuten na ritwinnaar Pierre Rolland de finish bereikte.

"Er waren andere ploegen die gestresst werden omdat Polanc in het klassement een aantal mensen ging passeren, maar dat is hun probleem. Onze ploeg heeft gewoon goed gereden."

31 seconden

Waar Dumoulin dinsdag ruim twee minuten moest toegeven op zijn belangrijkste concurrenten, kwam de Limburger woensdag keurig in de groep der favorieten binnen.

Dumoulin verdedigt met nog vier ritten te gaan 31 seconden voorsprong op runner-up Nairo Quintana. De laatste etappe op zondag is een kolfje naar de hand van Dumoulin; een relatief vlakke tijdrit over bijna dertig kilometer.