Dumoulin was 'beetje onzeker' voor start van zeventiende Giro-etappe

"Ik probeer niet bezig te zijn met hoe groot dat verhaal is geworden", vertelde Dumoulin woensdag na de rit in Canazei.

"Ik ben hier om me te focussen op het klassement. Het was vandaag een stuk beter dan gisteren. Ik was wel een beetje onzeker voor de start, ook met het eten van energierepen in de race. Maar dat pakte goed uit."

Dumoulin kreeg dinsdag halverwege de etappe last van zijn darmen en moest na luttele minuten in de bosjes te hebben gestaan tientallen kilometers alleen in de achtervolging. Hij gaf uiteindelijk ruim twee minuten toe op zijn naaste belager, Nairo Quintana.

Darmproblemen

Over de oorzaak van zijn acute darmproblemen wordt ondertussen nagedacht. "We weten het niet precies, maar hebben wel ideeën", aldus Dumoulin.

"Ik denk dat het een combinatie is van verschillende dingen. We moeten scherp blijven opletten op het innemen van de juiste voeding op het juiste moment. Dan is het grootste deel van het probleem opgelost."

De 26-jarige Limburger kwam woensdag tot zijn eigen tevredenheid geen moment in de problemen. "Ik zou heel erg verrast zijn geweest als er al gelijk vanaf de start door de klassementsfavorieten zou zijn aangevallen."

"Zeker gezien de dagen die komen. De ploeg van Nibali probeerde de koers wel hard te maken. Dat kostte ons wel wat extra energie, dus in dat opzicht deden zij dat goed."

Boos

Een goede dag was volgens Dumoulin in veel opzichten belangrijk na het tijdverlies een dag eerder. "Ik was boos, teleurgesteld. Ik had goede benen, en ik denk dat ik daarmee Nibali en Quintana had kunnen volgen en zo mijn grote marge had behouden."

"Nu ben ik dat verschil kwijt door een probleem. Als ik nu een slechte dag heb, dan verlies ik de trui. Dat besef was nog het ergst."

Dumoulin beseft dat hij dinsdag voor een memorabel wielermoment heeft gezorgd. "Maar ik ben hier niet om geschiedenis te schrijven omdat ik in het gras heb zitten poepen. Ik wil het roze naar Milaan brengen."

"De ploeg is sterk, misschien niet de sterkste. Maar ik hoop dat we hebben geleerd van eerdere ervaringen en een slimme tactiek kunnen toepassen. Ik heb in elk geval geen last van stress."