'Dumoulin toonde zich groot kampioen na tegenslag in koninginnenrit'

"Er is zeker nog geloof", benadrukt teambaas Iwan Spekenbrink in gesprek met NUsport. "Er is ook absoluut nog iets om in te geloven. Het is nu een kwestie van vechten, vechten, vechten."

Rozetruidrager Dumoulin verloor dinsdag in de zestiende etappe ruim twee minuten op zijn grootste concurrent Nairo Quintana nadat hij op slotklim van de loodzware Alpenrit een sanitaire noodstop moest maken.

"Het is niet eens grappig om te zeggen, maar ik dacht: shit, het zal niet waar zijn", zegt Spekenbrink, die echter de nadruk wil leggen op wat er na Dumoulins bezoekje aan de berm gebeurde: de 26-jarige Limburger reed in zijn eentje bijna de gehele klim net zo hard als alle andere klassementsrenners ruim een minuut voor hem.

"Wielrennen is veel tegenslag hebben, vaak vallen, vaak weer opstaan", zegt de teambaas van de ploeg die op een Duitse licentie rijdt. "Dit was zo'n tegenslag."

"We kunnen het nu heel lang hebben over wat ik dacht en wat heel veel tv-kijkers gezien hebben, veel belangrijker is wat er na die tegenslag gebeurde. We hebben een sportman gezien die zich herpakte, die zich wat mij betreft een groot kampioen heeft getoond."

Mentaal

Omdat Dumoulin de schade beperkt wist te houden op weg naar Bormio, staat hij in het klassement nog altijd 31 seconden voor op de nummer twee Quintana. Het verschil met de nummer drie Vincenzo Nibali, die de zestiende etappe op zijn naam schreef, is 1 minuut en 12 seconden.

"Laten we eerlijk zijn: Tom is een jonge vent, hij rijdt in de roze trui, de hele wereld kijkt met hem en mee en dan overkomt hem dit", stelt Spekenbrink. "Maar hij herpakte zich en verloor in zijn eentje amper wat op de besten van de besten."

"Dan moet je fysiek goed zijn, dat kan niet anders. En mentaal ook. Natuurlijk hadden we liever totaal andere omstandigheden gezien, maar hij zorgt er wel voor dat we op de woensdag van de laatste week van de Giro nog een halve minuut voorsprong hebben en nog steeds in het roze rijden."

Open gevecht

De Giro gaat woensdag verder met een bergrit van 219 kilometer. Onderweg zijn 'slechts' drie gecategoriseerde cols, maar in de laatste 65 kilometer gaat het bijna constant omhoog.

Volgens ploegleider Aike Visbeek hoeft Team Sunweb het plan niet aan te passen nu Dumoulin het grootste deel van zijn voorsprong in het klassement verspeeld heeft.

"Tom heeft namelijk ook dinsdag laten zien dat hij met de besten mee omhoog kan", aldus Visbeek. "Het gevecht is open, de concurrentie staat dichtbij. Maar er komt nog een aantal goede dagen deze Giro, ook voor Tom."