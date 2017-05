Nibali blij met einde aan lange reeks zonder Italiaanse ritzege in Giro

Nooit duurde het tijdens een Giro-editie zo lang tot een Italiaan de winst in een etappe pakte. De 32-jarige Nibali bleef in de slotfase van rit zestien over met Mikel Landa van Team Sky en drukte zijn voorwiel net iets eerder over de finish.

"Ik ben heel blij om deze prachtige en spectaculaire etappe te winnen. Het enige jammere is dat ik mijn handen niet in de lucht kon doen toen ik over de streep kwam", doelde de kopman van Bahrain-Merida op de sprint met Landa.

Op de slotklim zag Nibali dat rozetruidrager Tom Dumoulin achterstand opliep doordat hij even langs de kant moest stoppen door maag-darmproblemen. De Italiaan, die later zelf ten aanval trok, bleef vooraan over met onder anderen Nairo Quintana, de belangrijkste concurrent van Dumoulin.

"Mijn eerste aanval op de Stelvio was niet heel sterk, maar de tweede wel. Ik wisselde een paar woorden met Nairo over samenwerking. We vechten tot we in Milaan zijn. Het wordt niet makkelijk."

Demarrages

Er volgt nog een aantal zware bergritten in de Giro voordat de rittenkoers zondag eindigt met een tijdrit in Milaan. Nibali, zelf de nummer drie van het klassement op 1.12 van Dumoulin, verwacht pittige dagen.

"Deze week is heel zwaar. Het parcours leent zich voor demarrages, vooral voor Nairo, die het gat met Dumoulin wil dichten."

Woensdag wacht het peloton opnieuw een bergetappe. De renners leggen 219 kilometer af tussen Tirano en Canazei, komen onderweg cols van de tweede en derde categorie tegen en eindigen heuvelop.