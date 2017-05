'Zelf aanvallen is natuurlijk ook een optie voor Dumoulin'

"Natuurlijk is zelf aanvallen ook een optie", zegt Visbeek voor de camera van NUsport. "In de vorige twee etappes hielden we echt de ogen open om tijd te winnen. Zaterdag is dat gelukt en ook deze week moet dat kunnen."

Na de laatste rustdag van maandag gaat de honderdste Ronde van Italië dinsdag verder met de koninginnenrit van 222 kilometer. Tussen Rovetta en Bormio moeten er liefst 5500 hoogtemeters overwonnen worden.

De etappe over de legendarische Mortirolo en Stelvio - die van twee verschillende kanten beklommen wordt - is de opmaat voor een slotweek met vijf zware bergetappes en een afsluitende tijdrit op zondag.

"De etappe van dinsdag is heel zwaar", kijkt Visbeek vooruit. "Misschien is het niet slim om dan alle kaarten al op tafel te gooien, want er komen daarna nog een aantal zware dagen. Maar ook in de komende vijf etappes zijn er voor Tom mogelijkheden om tijd te winnen en dat zal hij zeker niet nalaten."

Zekerheden

Dumoulin, die de eerste Nederlandse Giro-winnaar ooit kan worden, begint de slotweek met een voorsprong van 2 minuten en 41 seconden op de nummer twee in het klassement, de Colombiaanse topklimmer Nairo Quintana. De nummer drie Thibaut Pinot staat al op 3.21.

De 26-jarige Limburger zei maandag op een drukbezochte persconferentie dat hij niet weet hoe hij zich zal houden in de laatste week, en ook voor de ploegleiding van Team Sunweb is dat een vraagteken.

"We hebben geen zekerheden", aldus Visbeek. "We houden met alle scenario's rekening, goed en slecht."

"Verder blijven we gewoon de dingen doen die we al deden. We moeten rustig blijven, want als er een keer een slecht moment is, dan moeten we het overzicht en de rust bewaren om de goede beslissingen te maken."

Kalmte

Visbeek ziet die rust en kalmte als de basis van het succes van Team Sunweb en Dumoulin in de eerste twee weken van deze Giro.

"We kopen er dus niks voor om nu onze routines te veranderen en krampachtig te worden nu Milaan dichterbij komt. Zeker Tom niet, hij moet rustig kunnen blijven. Gelukkig loopt iedereen bij ons nog ontspannen rond, dat moeten we vasthouden."

"We hebben tot nu toe een heel goede focus, werken serieus. We zeggen elkaar de waarheid als er dingen beter moeten; dat is onze manier van werken en dat blijven we gewoon doen."

De zestiende etappe van de Ronde van Italië begint dinsdag officieel om 10.40 uur. De finish wordt verwacht tussen 17.00 uur en 17.30 uur.