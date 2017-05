Quintana gelooft nog dat hij Dumoulin kan kloppen in Giro

Quintana werd zaterdag op zijn eigen terrein - het hooggebergte - geklopt door Dumoulin, op wie hij zondag wel weer zes tellen terugpakte. Het verschil bedraagt 2.41 minuten.

"Ik geloof nog in mijn kansen en iedereen weet dat ik in de derde week meestal sterker voor de dag kom", vertelde hij de toegestroomde pers. "Ik heb dit vaker meegemaakt. De ene keer kwam het goed, de andere keer niet."

Quintana weet dat de komende vijf dagen op papier in zijn voordeel zijn, waarna de Giro zondag wordt afgesloten met een individuele tijdrit over 27 kilometer.

"Tom heeft getoond dat hij heel sterk is en het is geen verrassing voor mij dat hij het roze draagt. Hij wist zich de voorbije dagen perfect te verdedigen en ik zag nog geen enkel teken van zwakte. Maar we weten niet hoe hij zal reageren op die opeenvolging van bergetappes."

Sterke ploeg

Quintana vertrouwt op zijn ploeg, die hem lang moet kunnen bijstaan in de komende ritten. "Ik ben ervan overtuigd dat we onze sterkte moeten uitspelen en moeten proberen om tijd terug te pakken om deze Giro alsnog te winnen. We hopen ook dat Tom wat minder sterk zal zijn in deze slotweek."

Quintana moet niet alleen de verloren tijd goedmaken, weet de Colombiaan. Hij zal ook een marge moeten opbouwen met het oog op de afsluitende tijdrit.

"Ik weet niet hoeveel tijd ik nodig heb: misschien 30 of 40 seconden. Ik wil daar nu nog niet te veel aan denken, maar beginnen met wat eerst komt, de etappe van dinsdag."