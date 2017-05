Dumoulin noemt laatste week Giro d'Italia groot vraagteken

Dinsdag staat voor de 26-jarige Limburger meteen een zware beproeving op het programma, als het peloton in de rit naar Bormio drie zware beklimmingen voor de wielen krijgt, waaronder de beruchte Stelvio.

"Het is moeilijk vooraf te zeggen hoe zwaar morgen gaat worden", zegt Dumoulin maandag op de rustdag. "Het kan heel zwaar worden, of heel heel zwaar. Ik heb wel wat lastige etappes gehad in het verleden. Ze zullen me zeker gaan aanvallen en het wordt zeker een dag van lijden."

De verwachting is wel dat Nairo Quintana dinsdag al gaat proberen iets van zijn achterstand op Dumoulin goed te maken. De Colombiaan van Team Movistar staat tweede op 2.47 minuut van het roze.

"Maar als ik morgen een slechte dag heb, dan zijn al mijn concurrenten gevaarlijk", weet Dumoulin. "Het is onmogelijk om nu te zeggen wie er gevaarlijk is. Het is voor mij en mijn concurrenten een vraagteken hoe ik me in de laatste week zal houden."

Ervaring

De ervaring van de Vuelta van 2015 helpt hem wel, erkent Dumoulin. Ook toen reed hij in de slotweek in de leiderstrui, maar ging het in de laatste bergrit mis. "Ik had toen zeker meer stress, wist niet wat er allemaal om me heen gebeurde. Ik was overwhelmed. Die momenten hebben me geholpen om ervaring op te doen voor dit moment."

Toch is het niet per se een probleem als Dumoulin in de komende dagen wat van zijn marge prijsgeeft. De Giro eindigt immers met een tijdrit, waar hij weer veel tijd kan goedmaken op de concurrentie. "Het is fijn om te weten dat ik wat tijd kan verliezen. Zelfs wat meer dan dat ik nu voorsta vanwege de tijdrit. Maar er zijn vijf bergritten, dus als ik morgen al twee minuten verlies, dan wordt het een probleem."

Eerder was de verwachting dat Dumoulin bijvoorbeeld in de rit naar Oropa tijd zou verliezen op Quintana. Het was echter de Limburger die daar een mentale tik uitdeelde door een aanval van de Colombiaan te counteren en de etappe te winnen.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport noemde dat optreden zelfs monsterlijk. "Dat is een mooi compliment", merkt Dumoulin lachend op. "Ik had goede benen, maar de komende vijf dagen zijn allemaal belangrijke dagen. Dinsdag is misschien zwaarste, maar de anderen zijn ook lastig. Ik vrees mijn concurrenten niet."