Mollema hoopt met 'Blockhaus-benen' op podiumplek in Giro

"Ik sta nu een goede minuut achter op het podium, dus daar zal ik de komende dagen voor vechten", zegt Mollema maandag op de laatste rustdag voor de camera van NUsport.

De 30-jarige Groninger stond begin vorige week na een goed optreden in de bergrit naar de Blockhaus (vierde) en de tijdrit (tiende) al op de derde plaats van het klassement, maar hij zakte afgelopen zaterdag door een slechte dag in de bergetappe naar Oropa drie plaatsen.

In de laatste week van de honderdste Ronde van Italië is nog veel te winnen en te verliezen met vijf heel zware bergritten en een afsluitende tijdrit.

"Als ik elke dag de benen heb die ik op de Blockhaus had, dan kan ik op het podium finishen", aldus Mollema. "Maar als ik elke dag de benen heb die ik op Oropa had, dan finish ik waarschijnlijk niet eens bij de eerste twintig. Dat is het verschil."

"Ik moet dus vooral naar mezelf kijken. De concurrentie rijdt absoluut sterk, maar als ik mijn eigen niveau haal, dan hoef ik daar niet voor onder te doen."

Dumoulin

Mollema begint de laatste week met een achterstand van 4 minuten en 32 seconden op rozetruidrager Tom Dumoulin. Mollema wees zijn landgenoot voor de Giro al samen met Nairo Quintana aan als de topfavorieten, maar toch is hij ook onder de indruk van het gat dat Dumoulin geslagen heeft.

"Zo'n grote voorsprong in het klassement had ik niet verwacht", stelt Mollema. "Bijna drie minuten op de nummer twee (2.41, red.) is een groot verschil, zeker met de tijdrit op de laatste dag die in zijn voordeel is."

"Maar we krijgen in de laatste week andere etappes, met een opeenvolging van bergen en langere beklimmingen dan we tot nu toe hebben gezien. Ik denk dat de concurrentie hem zeker zal proberen aan te vallen. En dan gaan we zien hoe sterk Tom en zijn ploeg zijn."

Koninginnenrit

De koninginnenrit van dinsdag zal waarschijnlijk al een goede indicatie geven van de kracht van Dumoulin. De renners moeten op de 222 kilometer tussen Rovetta en Bormio over de legendarische Mortirolo (12,6 kilometer à 7,6 procent gemiddeld) en van twee kanten over de al even legendarische Stelvio (21,7 kilometer à 7,1 procent en 13,4 kilometer à 8,4 procent).

"Ik kijk al lang uit naar deze rit, omdat het een van de zwaarste etappes is", aldus Mollema. "We gaan naar 2700 meter, dus de hoogte zal een rol spelen. En we zitten waarschijnlijk 6,5 uur op de fiets. Zo'n zware bergrit hebben we deze Giro nog niet gezien."

Normaal gesproken gedijt Mollema beter bij langere en zwaardere etappes. "Zaterdag hadden we een heel korte rit en dat ging wat minder", zegt hij met een glimlach. "Ik houd wel van lange ritten met een opeenvolging van beklimmingen. Hopelijk kom ik goed uit de rustdag en kan ik met de eersten mee."