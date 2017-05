Dumoulin spreekt ondanks miniem tijdverlies van 'goede dag' in Giro

"We zijn kalm gebleven in een zware finale, waarin veel klassementsrenners probeerden aan te vallen. We kunnen dus spreken van een goede dag", concludeerde Dumoulin, die in Bergamo als achtste over de streep kwam na 199 kilometer koers.

De renner van Team Sunweb zat tijdens de eindsprint in een groep met de belangrijkste klassementsrenners. Quintana kwam als tweede over de streep achter de Luxemburger Bob Jungels en pakte zes bonificatieseconden.

Quintana, die 35 kilometer voor de finish nog ten val kwam in de afdaling, bracht de achterstand op Dumoulin zo terug tot 2.41. De Nederlander is desondanks niet ontevreden. "Het was een rottig dagje, maar die zijn we goed doorgekomen. Ik baal niet echt van dat tijdverlies", zei Dumoulin tegen de NOS.

De Nederlander bevestigde dat hij bewust vetraagde in het peloton om Quintana na zijn val terug te laten komen. "Het was geen moment om volle bak te gaan koersen. Dat was ook niet netjes geweest. ik denk trouwens dat hij sowieso nog wel was teruggekomen."

Dumoulin mocht voor de achttiende keer de leiderstrui van een van de drie grote wielerrondes aantrekken. Alleen Joop Zoetemelk heeft meer leiderstruien in bezit: 37.

Kruijswijk

Steven Kruijswijk keerde na de vijftiende etappe weer terug in de top tien. De kopman van Lotto-Jumbo finishte net als Dumoulin in de eerste groep.

''Ik voel me goed. Alleen dat laatste klimmetje naar de oude stad was even lastig, maar ik kon terugkomen", vertelde de Brabander, die de vooraf zo gewenste vorm enigszins lijkt te benaderen.

"Het was belangrijk voor me dat ik na die zware rit van gisteren geen slechte dag had, zoals eerder deze Giro. Ik ga met een goed gevoel de rustdag in. Er komt een week die me normaal gesproken ligt."

Kruijswijk komt de komende week op het terrein waar hij vorig jaar uitblonk en het roze droeg tot een val twee dagen voor het einde roet door zijn eindzege gooide. Hij beseft wel dat het podium vooralsnog ver uit zicht is.

"Je moet blijven dromen, maar dat wordt moeilijk. Er staan sterke jongens voor me en ik sta een behoorlijk eind achter. Maar je weet het nooit. Vorig jaar hebben we gezien dat er van alles kan gebeuren. Er is nog een hoop te winnen en dan concluderen we in Milaan wel of we tevreden kunnen zijn."

Mollema

Ook Trek-Segafredo-kopman Bauke Mollema finishte in de voorste groep. Hij zag in de finale een poging stranden om weg te rijden bij de rest.

"Ik had flink wat vaart na die afdaling en de rest viel wat stil. Toen leek het me maar beter wat te proberen en door te trekken", aldus de nummer zes van het algemeen klassement. "Dat het niet lukt, is jammer. Ze zaten meteen in het wiel. Maar ik ben blij dat het weer wat beter ging dan gisteren."

Mollema kon zaterdag in de zware rit met de klim naar Oropa uiteindelijk niet mee met de voorsten en verloor daardoor tijd op onder anderen Dumoulin.