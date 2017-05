Jungels wint vijftiende Giro-rit, Dumoulin verliest enkele seconden

Quick Step-Floors-renner Jungels, die eerder de roze trui droeg, won een sprint van een groep met daarin de belangrijkste klassementsrenners, die even daarvoor samen met het peloton een kopgroep van vijf had ingerekend.

Dumoulin, die zaterdag nog zijn leiding in het klassement verstevigde door de veertiende etappe te winnen, finishte in de voorste groep als achtste. Zijn voorsprong op Quintana is wel iets geslonken.

De Colombiaan van Movistar kwam als tweede over de streep na een heuvelachtige slotfase en pakte zes bonificatieseconden. Quintana was 35 kilometer voor de finish nog ten val gekomen in de afdaling, maar kon snel verder. Team Sunweb-kopman Dumoulin heeft in het klassement nog 2.41 voorsprong op Quintana.

Bauke Mollema (Trek-Segafredo) werd tiende en neemt in het klassement de zesde plek in. De Nederlander heeft vier minuten en 23 seconden achterstand op Dumoulin. Steven Kruijswijk van Lotto-Jumbo staat weer tiende.

Snelheid

De vijftiende etappe bracht de renners over 199 kilometer van Valdengo naar Bergamo. Al vroeg in de koers probeerde een vijftal te vluchten, onder wie Nederlander Moreno Hofland. Het peloton gunde de ontsnappers met een gemiddelde snelheid van 53 kilometer per uur echter geen grote voorsprong.

Na honderd kilometer reed een groep van tien tot maximaal drie minuten vooruit, maar het peloton bleef een hoog tempo voeren en voorkwam dat het gat te groot werd. Op de eerste heuvel van de dag viel de groep bovendien al uit elkaar en bleven Reinardt Janse van Rensburg, Philip Deignan en Rudy Molard over.

Met nog 35 kilometer te gaan ging Quintana tegen de grond in de afdaling. De Colombiaan en belangrijkste uitdager van Dumoulin in het klassement liep geen serieuze verwondingen op en voegde zich op een nieuwe fiets al snel bij het peloton, mede doordat Dumoulin bewust leek te vertragen.

Rolland

Pierre Rolland en Luis Leon Sanchez hadden zich op dat moment al losgerukt uit het peloton en voegden zich op de beklimming naar Selvino, dertig kilometer voor de finish, bij Janse van Rensburg, Deignan en Molard.

Het vijftal koesterde een voorsprong van veertig seconden op het peloton, maar die slonk geleidelijk. De vluchters werden vier kilometer voor de finish gepakt, vlak voor het laatste klimmetje op de top.

Uiteindelijk streed een groep van zo'n tien renners om de zege, met daarin onder anderen Dumoulin en Mollema. Het was echter Jungels die de rest aftroefde en naar de zege sprintte.

In de laatste tien kilometer kreeg Astana nog een flinke tegenvaller te verwerken. Tanel Kangert, de nummer zeven in het klassement, botste tegen een paaltje op de verkeersheuvel en moest de koers verlaten met een elleboogbreuk.

Maandag genieten de renners van een rustdag. Dinsdag rijdt het peloton over 222 kilometer van Rovetta naar Bormio en krijgen de renners drie forse bergen met steile afdaling te verwerken.