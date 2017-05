'Mooi om te zien dat Dumoulin heel goed bij de les is in Giro'

De rozetruidrager verstevigde zaterdag zijn leidende positie in het klassement door de rit met finish op de klim naar het sanctuarium van Oropa op imponerende wijze te winnen.

"Of ik verrast ben? Ja. Hij was wel écht goed. Het was vechten tot de streep, maar hij was gewoon heel goed bij de les", zei Visbeek zondag voor de start van rit vijftien voor de camera van de NOS.

"Dat is mooi om te zien. Hij pakte de klim heel slim aan. Hij maakte zijn concurrenten enthousiast, ze begonnen te rijden, hij liet ze gewoon zwemmen en haalde ze vervolgens terug."

Nairo Quintana, vooralsnog de belangrijkste concurrent van Dumoulin, was één van de renners die door de kopman van Team Sunweb werd ingerekend. De Colombiaan verloor in de laatste meters zelfs nog tijd op de Limburger.

"Ik denk niet dat het helemaal onverwacht was", zegt Visbeek. "Ze hebben gezien dat Tom in orde is, maar ik denk dat het voor hun belangrijk is dat ze zien dat hun tactiek niet werkt en dat ze dus een ander plan gaan bedenken. Dat is mooi."

Kruijswijk

Lotto-Jumbo-kopman Steven Kruijswijk, die vorig jaar dicht bij de eindzege was maar door een valpartij uiteindelijk vierde werd in het klassement, liet voor de start van de vijftiende etappe eveneens blijken geïmponeerd te zijn door Dumoulin.

"Heel indrukwekkend. Hij kwam mij zaterdag met nog vier kilometer te gaan voorbij en toen ging het voor mij net even een trap te hard. Ik zag later de beelden terug en als je ziet hoe hij die mannen terughaalt en het afmaakt in de sprint, dat zag er heel goed uit."

Kruijswijk, die zelf elfde staat in het klassement op ruim zeven minuten van zijn landgenoot, weet als voormalig rozetruidrager wat Dumoulin in het restant van de Giro moet doen.

"Hij moet vooral vertrouwen in zichzelf hebben, want hij is gewoon de sterkste nu. Hij moet zich niet gek laten maken door zijn concurrenten en iedere dag scherp blijven."

Zondag is de laatste rit voor de derde en laatste rustdag van maandag. De vijftiende etappe naar Bergamo kent in de laatste vijftig kilometer een klim van tweede categorie en een klim van derde categorie. De top van die laatste col ligt op 28 kilometer van de streep.