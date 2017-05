Eindzege Bennett in Ronde van Californië, ritwinst voor Huffman

De winst in de zevende etappe naar Pasadena ging naar de Amerikaan Evan Huffman. Hij was de snelste van een groep van vijf, die net uit de greep van het peloton bleef.

Voor Huffman was het zijn tweede ritzege in deze editie. De coureur van Rally Cycling won eerder ook al de vierde etappe in de Amerikaanse koers uit de WorldTour.

Bennett had vrijdag in de tijdrit de gele leiderstrui overgenomen van de Pool Rafal Majka. Die probeerde in de openingsfase de Nieuw-Zeelander te verrassen, maar slaagde daar niet in.

Bennett, goed geholpen door zijn ploeggenoten van Lotto-Jumbo, hield daarna eenvoudig stand en kon juichend over de meet komen.

Sam Oomen zakte na de slotrit van de achtste naar de negende plek in het klassement. Robert Gesink besloot de koers die hij in 2012 won als dertiende.