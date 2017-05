Quintana: 'Dumoulin reed een fantastische klim'

"Ik heb het gevoel dat ik heel goed reed op de slotklim", aldus Quintana na de finish in Oropa. "Ik plaatste meerdere aanvallen en verbruikte al mijn energie om mijn concurrenten te testen. Maar we zagen een heel sterke Dumoulin, die een fantastische klim reed."

Quintana reed op vier kilometer van de streep weg uit een favorietengroep met onder anderen Dumoulin. De Limburger bleef zijn eigen tempo rijden en achterhaalde zijn grootste concurrent voor het klassement op anderhalve kilometer van de finish.

In de laatste honderden meters ging Dumoulin vol aan, waardoor hij de rit won en Quintana op veertien seconden reed. De kopman van Movistar staat in het klassement nu op 2 minuten en 47 seconden van het roze.

Optimistisch

"De slotklim van vandaag ging anders dan we hadden verwacht", zei Quintana. "We hadden de wind wat in de rug, wat misschien voordelig was voor andere type renners dan ik. Maar mijn benen voelden best goed."

Dat stemt de kleine klimmer optimistisch voor de laatste week van de Giro, waarin de renners nog vijf zware bergritten voor de wielen zullen krijgen.

"Het is positief dat ik vandaag wat tijd gepakt heb op een paar andere concurrenten, waardoor we ons volledig kunnen richten op de strijd om het roze."

Energie

"De ritten in de derde week zouden me goed moeten liggen, die zijn heel anders dan de etappe van vandaag. Er moet nog heel veel geklommen worden deze Giro en ik weet zeker dat ik, zo lang ik nog wat energie over heb, er alles aan zal doen tot het einde van de ronde."

De Giro gaat zondag verder met een rit naar Bergamo. In de laatste vijftig kilometer zitten een klim van tweede categorie en een klim van derde categorie. De top van die laatste col ligt op 28 kilometer van de streep.