Mollema zag slechte dag niet aankomen, Kruijswijk tankt vertrouwen

Mollema moest op de slotklim met nog 4,4 kilometer te gaan lossen en verloor 1 minuut en 44 seconden op ritwinnaar en rozetruidrager Tom Dumoulin. De kopman van Trek-Segrafredo heeft in het klassement daardoor nu een achterstand van 4.32 op zijn landgenoot.

"Dit zag ik niet aankomen", stelde de 30-jarige Mollema na de finish in Oropa tegen het AD. "Ik was onder aan de klim goed gepositioneerd, dat ging prima. Maar op het eerste stuk reden ze zo hard, ze sprintten bijna omhoog. Toen ontplofte ik al bijna en ik ben daar nooit meer van hersteld."

Mollema maakte in de vorige etappe met aankomst bergop juist een goede indruk. Hij finishte afgelopen zondag op de Blockhaus vlak achter Dumoulin als vierde.

"Maar nu was het harken naar boven", aldus Mollema. "Ik merkte dat ik niet het ritme en niet de benen had van de etappe naar de Blockhaus. Ik moest nadat ik gelost was nog ruim vier kilometer bijna alleen rijden en dat is dan heel ver."

Kruijswijk

Kruijswijk toonde zaterdag juist beterschap, nadat hij in de rit naar de Blockhaus bijna tweeënhalve minuut verloor op Dumoulin. De Brabander gaf in de veertiende etappe slechts 46 seconden toe op de rozetruidrager.

"Ik was natuurlijk wel een beetje bang dat me vandaag hetzelfde ging overkomen als op de Blockhaus, maar gelukkig ontplofte ik deze keer niet helemaal en kon ik redelijk bijblijven", zei Kruijswijk tegen het AD. "Dit is wel iets waar we verder mee kunnen, maar het moet nog wel wat beter. ''

De kopman van Lotto-Jumbo hoopt dat hij zich in de zware laatste week kan tonen. "Als ik deze lijn kan doortrekken, dan heb ik weer vertrouwen in de laatste week. De conditie is er gewoon, maar het moet wel kloppen.''

Kruijswijk staat na veertien etappes op de elfde plaats in het klassement op 7.03 van Dumoulin.