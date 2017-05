Groenewegen sprint naar tweede zege in Ronde van Noorwegen

De Nederlands kampioen liet in de vierde rit naar Sarpsborg de Noren Edvald Boasson Hagen en August Jensen achter zich. Eerder was de 23-jarige Groenewegen ook al de snelste in tweede etappe.

De leiding in de rittenkoers blijft in handen van Pieter Weening. De coureur van Roompot-Nederlandse Loterij kwam als twaalfde over de finish.

De 36-jarige Fries verdedigt zondag in de slotetappe met start en aankomst in Moss een voorsprong van drie seconden op Boasson Hagen en de Australiër Simon Gerrans.