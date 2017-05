Dumoulin nog niet bezig met eindzege na winst in bergrit naar Oropa

Dumoulin verbaasde zaterdag vriend en vijand met zijn zege in de veertiende etappe van de Giro d'Italia. De klassementsleider pareerde een aanval van naaste belager Nairo Quintana en had in de slotfase nog voldoende zege om de ritzege te pakken.

"Ik had niet gedacht dat ik tijd zou winnen. Ik had er natuurlijk wel van gedroomd", zei de 26-jarige Dumoulin direct na afloop. "Ik was constant gefocust en relaxt. Toen Quintana ging, kon ik niet meteen volgen, maar ik ben mijn eigen tempo blijven rijden en kwam dichter en dichterbij."

Dumoulin leek in de slotkilometer de zege aan de Rus Ilnur Zakarin te moeten laten, maar die verslapte in de slotmeters. De Limburger ging over de Rus heen en pakte zo zijn tweede ritzege deze Giro, nadat hij eerder al de tijdrit won.

"Ik volgde Zakarin, want ik wilde zo veel mogelijk tijd pakken op mannen als Nibali, Pinot en Mollema. Toen ik hoorde dat Quintana moest lossen, ben ik vol gaan naar de streep gereden."

Aan de eindzege wil Dumoulin nog niet denken. "Het is lekker om twintig seconden op Quintana te pakken, dat is een mooie marge. We moeten zien of het genoeg is. De laatste week is nog erg zwaar met veel bergetappes. Milaan is nog ver."