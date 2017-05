Dumoulin verstevigt leiding in Giro met zege in veertiende etappe

Nairo Quintana probeerde op de slotklim tijd terug te pakken, maar Dumoulin reed in zijn eigen tempo terug naar de Colombiaan en sprintte in de laatste honderden meters zelfs weg bij zijn grootste concurrent.

De 26-jarige kopman van Team Sunweb boekte de derde ritzege uit zijn carrière in de Ronde van Italië. Hij won afgelopen dinsdag al de eerste tijdrit van deze Giro, terwijl hij vorig jaar de beste was in de openingstijdrit in Apeldoorn.

De Rus Ilnur Zakarin reed naar de tweede plaats in de daguitslag op drie seconden van Dumoulin. De Spanjaard Mikel Landa, die al veel tijd heeft verloren deze Giro, werd derde op negen tellen.

Quintana, die als vierde bovenkwam, verloor veertien tellen én tien bonificatieseconden op Dumoulin, waardoor hij nu in het klassement op 2 minuten en 47 seconden staat van de rozetruidrager. De Fransman Thibaut Pinot eindigde op 35 seconden als vijfde in de etappe en staat nu derde in het klassement op 3.25.

Mollema

Vincenzo Nibali staat na een zevende plek zaterdag vierde in het klassement op 3.40, een plek voor Zakarin (4.24).

Pinot, Nibali en Zakarin stegen allemaal in het klassement ten koste van Bauke Mollema, die al vroeg moest lossen en nu zesde staat op 4.32 van Mollema. Steven Kruijswijk toonde wat beterschap met een negende plek in de rituitslag op 46 seconden van de winnaar.

Zondag is er nog één rit voor de derde en laatste rustdag van maandag. De vijftiende etappe naar Bergamo kent in de laatste vijftig kilometer een klim van tweede categorie en een klim van derde categorie. De top van die laatste col ligt op 28 kilometer van de streep.

Trio

De korte rit (131 kilometer) van Castellania naar Oropa begon zaterdag pas echt in aanloop naar de voet van de bijna twaalf kilometer lange en gemiddeld 6,2 procent steile slotklim.

In de eerste 115 vrijwel vlakke kilometers reden de Colombiaan Daniel Martinez, de Rus Sergey Lagutin en de Eritreeër Natnael Berhane wel weg uit het peloton, maar het trio kreeg vooral door het werk van FDJ (Pinot) en Movistar (Quintana) nooit meer dan een minuut of twee.

De vluchters werden nog voor de klim naar het sanctuarium van Oropa bijgehaald, waarna de favorieten lang naar elkaar keken.

Lossen

Met nog vier kilometer te gaan moest Mollema lossen en kwam de verwachte versnelling van Quintana. Zakarin was in eerste instantie de enige die kon volgen, maar ook de Rus moest even later lossen.

Zakarin werd snel opgeraapt door Adam Yates, Landa, Nibali en Dumoulin. De klassementsleider uit Limburg reed zijn eigen tempo en hield Quintana zo in het vizier. Met nog anderhalve kilometer te gaan sloot de groep van de roze trui weer aan bij de Colombiaan en Dumoulin viel vervolgens direct zelf aan.

De Nederlander kwam niet direct weg, maar in de laatste hectometers zag hij Quintana kraken en ging hij vol aan. Dumoulin ging over Zakarin heen en pakte zo zelfs nog de ritzege.