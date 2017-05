Gilbert start voor het eerst sinds 2013 weer in Tour de France

"Ik ben klaar voor het tweede luik van mijn programma. Een zwaar brok: Ronde van België, Ronde van Zwitserland, Tour de France", zegt de 34-jarige Gilbert zaterdag tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

De renner van Quick-Step Floors kende een zeer sterk voorjaar met zeges in de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Driedaagse De Panne-Koksijde. Ook werd hij tweede in de E3 Harelbeke en Dwars door Vlaanderen.

Gilbert liep bij een val in de Amstel Gold Race echter een scheurtje op in zijn nier, waardoor hij niet kon starten in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik en ook moest afzeggen voor de Giro d'Italia die momenteel bezig is.

"Mijn honger is nog niet gestild. Ik heb hard gewerkt en voel dat de vorm van het voorjaar er zit aan te komen", aldus de Waal.

Succesvol

Gilbert startte eerder in 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 en 2013 in de Tour de France.

De editie van 2011 was het meest succesvol voor de klassiekerspecialist met een zege in de eerste etappe en een 38e plaats in het eindklassement.

De 104e editie van de Ronde van Frankrijk begint op zaterdag 1 juli met een tijdrit in het Duitse Düsseldorf.