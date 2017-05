Ullrich na negatieve reacties toch geen sportief directeur Rund um Köln

"Veel wielerliefhebbers, media en sponsoren hebben zeer positief gereageerd op het nieuws van mijn terugkeer", schrijft de 43-jarige Ullrich vrijdag op Facebook, drie dagen na de aankondiging dat hij dit jaar de sportief directeur zou zijn bij Rund um Köln.

"Maar sommige media konden er duidelijk niet mee omgaan. Daarom heb ik in overleg met de organisatie besloten terug te treden."

Ullrich won de Tour in 1997, maar hij werd later in zijn loopbaan voor twee jaar geschorst wegens dopinggebruik. Hij verdween na zijn afscheid als renner in februari 2007 in de anonimiteit.

De Duitser benadrukt dat hij alleen in was gegaan op het verzoek als een gunst aan koersdirecteur Artur Tabat. "Ik hoefde zelf niet terug te keren in professioneel wielrennen, want ik heb dat podium niet nodig."

Teleurgesteld

Tabat is teleurgesteld. "Jan zou enkele representatieve taken overnemen, ik wilde hem een tweede kans geven'', liet hij vrijdag weten.

De 101e editie van de 'Rund um Köln' is zondag 11 juni. Vorig jaar schreef Dylan Groenewegen namens Lotto-Jumbo het criterium op zijn naam.