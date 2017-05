Thomas moet vijf dagen na zware val toch opgeven in Giro

"Ik zie flink af sinds die valpartij", zegt Thomas vrijdag op de site van zijn ploeg Team Sky. "Ik heb een probleem met mijn schouder dat draaglijk is, maar mijn knie wordt met de dag slechter."

"Natuurlijk is het nooit leuk om een koers voortijdig te verlaten, zeker niet als een koers je hoofddoel van het jaar is. Maar ik moet kijken naar het grotere geheel. Ik zou heel graag door willen koersen, maar dan zou het een kwestie zijn van elke dag overleven in plaats van racen."

De 30-jarige Thomas was een van de vele slachtoffers van een grote valpartij in de negende etappe. Vlak voor de voet van de Blockhaus ging een politiemotor stilstaan langs de kant van de weg, waarna Wilco Kelderman met zijn stuur de motor raakte.

Tijdrit

De Nederlander nam een flink aantal renners mee in zijn val, waaronder Thomas. De Welsman verloor veel tijd, maar ging toch door. Dinsdag eindigde hij nog als tweede achter Tom Dumoulin in de tijdrit naar Montefalco.

Thomas, die de laatste jaren een belangrijke kracht was bij de Tour de France-zeges van Chris Froome, mocht in de Giro voor het eerst voor zijn eigen kansen gaan in een grote ronde.

Zonder Thomas staat er vrijdag een vlakke rit over 167 kilometer van Reggio Emilia naar Tortona op het programma voor het peloton. Vanaf zaterdag zijn er alleen nog maar bergritten en een tijdrit in de Giro.