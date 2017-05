Van den Broeck stopt toch al na dit seizoen bij Lotto-Jumbo

"Ik luister naar de signalen van mijn lichaam", zegt Van den Broeck vrijdag in een persbericht van zijn ploeg Lotto-Jumbo."

"Je kunt de wielersport alleen aan honderd procent bedrijven. Het valt me alsmaar zwaarder om dat te bereiken en ik heb er steeds meer moeite mee om er veel voor van huis te zijn."

Van den Broeck tekende vorige winter nog een contract voor twee jaar bij Lotto-Jumbo, maar die verbintenis is nu "in goed overleg" met een jaar ingekort.

De Nederlandse WorldTour-formatie trok de Belg vooral aan om kopman Steven Kruijswijk in de bergen bij te staan in de Giro d'Italia.

Mede door een probleem met zijn zitvlak rijdt Van den Broeck tot nu toe echter een anonieme Ronde van Italië. Hij staat na twaalf etappes 92e in het algemeen klassement op ruim vijf kwartier van rozetruidrager Tom Dumoulin.

Hoogtepunt

Van den Broeck kwam in het verleden uit voor Discovery Channel, Lotto en Katusha. Hij eindigde in de Giro, in de Tour en in de Vuelta a España minimaal één keer in de top tien van het klassement.

De Vlaming beleefde zijn hoogtepunt in de Ronde van Frankrijk van 2010, waarin hij derde werd. Hij kwam als nummer vijf Parijs binnen, maar jaren later werden winnaar Alberto Contador en nummer drie Denis Menchov uit de uitslag geschrapt. In 2012 eindigde Van den Broeck als vierde in de Tour.

"Jurgen is bezig aan een heel mooie carrière", aldus sportief directeur Merijn Zeeman vanLotto-Jumbo. "Daar mag hij trots op zijn. Dat hij eerlijk aangaf dat hij dit zware vak niet nog een jaar wil uitoefenen, bewonder ik."