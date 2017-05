Dumoulin hoopt weer op 'relaxte dag' in laatste vlakke etappe Giro

"Het is vandaag weer een dag voor de sprinters, dus ons doel is wederom om de rit veilig door te komen", aldus Dumoulin op de site van zijn ploeg Team Sunweb. "Daarna gaan we uitkijken na de bergritten van komend weekend."

Dumoulin en zijn ploeggenoten hadden donderdag geen moeite om de twaalfde etappe van Forli naar Reggio Emilia over 229 kilometer te controleren. Drie renners deden een kansloze vluchtpoging, waarna Fernando Gaviria in de onvermijdelijke massasprint naar zijn derde ritzege van deze Giro reed.

Dumoulin eindigde veilig als 38e in de buik van het peloton. "Het was gisteren een vrije relaxte dag, dus het was een goede dag", stelt de Limburger, die in het klassement nog steeds een voorsprong van 2 minuten en 23 seconden heeft op de nummer twee Nairo Quintana.

"We hadden wind mee in de finale, waardoor het heel snel ging, maar het team hield me goed van voren zodat ik uit de problemen bleef."

Visbeek

Ploegleider Aike Visbeek zag ook dat Team Sunweb geen problemen kende in de voorlaatste sprintersetappe. "We hoefden niet heel veel werk te doen, omdat we wisten dat de sprintersploegen de controle zouden overnemen."

"Er was een moment in de koers waar er mogelijk waaiers gevormd hadden kunnen worden, maar iedereen van onze ploeg bleef alert, gefocust en in goede positie. Het team heeft Tom de hele dag zeer goed beschermd."

De dertiende etappe van vrijdag gaat over 167 kilometer van Reggio Emilia naar Tortona en is volledig vlak. Vanaf zaterdag zijn er alleen nog maar bergritten en een tijdrit in de Giro.