Huffman wint vierde rit Ronde van Californië, Hofstede wordt derde

In de heuvelachtige rit van Santa Barbara naar Santa Clarita wist een kopgroep van vijf renners nipt uit de greep van het peloton te blijven. De Canadees Rob Britton, ploeggenoot van Huffman bij Rally Racing, werd tweede. Lennard Hofstede van Team Sunweb eindigde als derde.

Huffman (27) wist ook in 2015 al een rit te winnen in zijn thuisstaat Californië. De Amerikaan won in 2015 en 2016 het bergklassement.

Voor Hofstede (22) was het de eerste keer dat hij op het podium stond in een WorldTour-koers. "We wisten dat in deze etappe een ontsnapping kans van slagen had, dus ik wilde per se meezitten", verteldede renner van Team Sunweb.

"Het duurde even voordat we echt een groot gat kregen en tegen het einde van de race gingen we er steeds meer in geloven. Ik maakte een foutje in sprint, maar ben toch blij met die derde plek."

Dertien seconden na de kopgroep kwam het peloton over de meet. Wereldkampioen Peter Sagan was de snelste van de grote groep.

Gesink

Klassementsleider Majka behield de leiderstrui. Robert Gesink (Lotto-Jumbo) is de hoogst genoteerde Nederlander en staat met 45 seconden op de vijfde plaats. Zijn Nieuw-Zeelandse ploeggenoot Georrge Bennett staat tweede op twee seconden van de Pool van Bora-Hansgrohe.

Donderdag staat er een bergetappe van 125 kilometer met finish op Mount Baldy op het programma. De Ronde van Californië duurt tot en met zaterdag.