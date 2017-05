Dumoulin vreesde nooit dat hij roze trui zou kwijtraken in elfde rit

Met Andrey Amador (Movistar), Tanel Kangert en Dario Cataldo (beiden Astana) zaten er drie renners in een kopgroep van 25 die op minder dan zeven minuten van Dumoulin stonden in het klassement.

"Maar we waren nooit bang voor Amador of de Astana-renners", zei Dumoulin in een eerste reactie in finishplaats Bagno di Romagna.

"We reden ons eigen tempo en wisten dat andere teams ons zouden gaan helpen aan kop van het peloton. We dachten dus nooit aan het kwijtraken van de roze trui."

Amador reed tijdens de etappe heel even virtueel in het roze, maar nadat FDJ (Thibaut Pinot) en Trek-Segafredo (Bauke Mollema) Team Sunweb gingen assisteren aan kop van de grote groep, was het duidelijk dat de roze trui niet van eigenaar zou wisselen.

"Ik ben heel blij", aldus Dumoulin, die zeer lovend was over zijn teamgenoten. "Het was geweldig teamwork vandaag."