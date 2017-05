Mollema ziet ploeggenoot Nizzolo opgeven in Giro

De ploeggenoot van Bauke Mollema heeft te veel last van zijn pollenallergie, meldde de organisatie. De ploeg van Trek bestaat na de opgave van Nizzolo nog uit acht renners. Mollema staat na de tijdrit van dinsdag derde in het algemeen klassement.

Nizzolo won de afgelopen twee jaar het puntenklassement van de Giro. De Italiaans kampioen was al niet in topvorm bij de start van de jubileumeditie, omdat hij door een knieblessure pas eind april zijn rentree maakte in het peloton.

In de eerste massasprints leek de Italiaan toch aardig mee te kunnen doen, getuige een vierde en derde plaats in respectievelijk de eerste en derde etappe. Maar na anderhalve week in de Giro blijkt Nizzolo te veel te kwakkelen met zijn gezondheid.

De elfde etappe begon woensdag om 12.35 uur in Florence met Tom Dumoulin in de roze leiderstrui. De rit van 161 kilometer naar Bagno di Romagna kent vier beklimmingen, maar eindigt na een lange afdaling.