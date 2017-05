Quintana vindt Dumoulin grootste kanshebber op eindzege Giro

"Ik verloor meer tijd dan ik verwacht had, hoewel mijn benen goed voelden", zegt Quintana. "Er stond een sterke wind, dat was in mijn nadeel."

De indrukwekkende triomf van Dumoulin kwam niet onverwacht voor de kopman van Movistar, die sinds afgelopen zondag in het bezit was van de leiderstrui.

"Ik heb altijd in gedachten gehad dat Dumoulin vandaag een grote winst kon behalen. Dat heeft hij ook gedaan met een uitstekende prestatie. Hij heeft aangetoond dat hij een geweldige specialist is."

De Colombiaan won zondag de eerste serieuze bergrit in de honderdste Giro, waarin hij 24 seconden winst pakte op Dumoulin. "Hij heeft laten zien dat hij ook bergop in goede vorm verkeert. Waarschijnlijk is hij vanaf nu de grootste kanshebber op de eindzege."

Krachtsverschillen

De kleine klimmer reed voor zijn doen een goede tijdrit. Quintana verloor weliswaar 2.53 op Dumoulin, maar hield de schade ten opzichte van andere klassementsrenners als Vincenzo Nibali (46 seconden), Bauke Mollema (36 seconden) en Thibaut Pinot (elf seconden) beperkt

"De krachtsverschillen in het algemeen klassement zijn beperkt", vindt Quintana. "We zullen iedereen in het oog moeten houden."

De Colombiaan had er moeite mee dat hij al na één etappe afstand moest doen van de roze trui. "Het is altijd moeilijk te verteren als je de leiderstrui kwijtraakt, maar er komen deze week nog kansen om tijd te winnen."

"Ik heb goede hoop om de roze trui terug te pakken. Het team is fantastisch en ikzelf ben ook in goede vorm. Er komen nog veel bergritten aan, daarin moeten we hard werken en proberen om ons terug te knokken."

Mogelijk krijgt Quintana woensdag al de kans om Dumoulin aan te vallen. In de elfde etappe tussen Florence en Bagno di Romagna over 161 kilometer zijn vier beklimmingen opgenomen. De top van de laatste berg ligt echter op zo'n 30 kilometer van de eindstreep.