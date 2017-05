Mollema ondanks verschil met Dumoulin blij met tiende plek in tijdrit

De Groninger gaf op de meet twee minuten en zeventien seconden toe op zijn landgenoot, maar dat was wel goed voor de derde positie in het algemeen klassement. Hij passeerde Thibaut Pinot.

"Die tiende plaats is goed voor mijn doen", analyseert Mollema op de website van zijn ploeg Trek-Segafredo. "Het gat met Dumoulin is weliswaar behoorlijk groot, ik verwachtte niet veel meer dan anderhalve minuut, maar ik heb wel wat tijd gepakt op de andere klassementsrenners."

Naast Dumoulin was Vincenzo Nibali de enige concurrent die een scherpere tijd neerzette dan Mollema, die tiende werd. "Al met al was het dus best een goede dag", vindt de 30-jarige Groninger.

In de strijd om het roze trui ligt de druk nu echter volledig bij Dumoulin, denkt Mollema. "Hij rijdt heel sterk en staat nu duidelijk op de eerste plaats. Hij is niet langer een podiumkandidaat, maar een favoriet voor de eindzege."

Tegenwind

Mollema voldeed met zijn tiende plaats in de daguitslag aan zijn eigen verwachtingen. "Afgezien van mijn tijdverlies reed ik vandaag wel zo'n beetje de tijdrit die ik had verwacht. De derde plaats is er het logische gevolg van, denk ik."

De chronorace door het glooiende Italiaanse landschap vroeg wel het uiterste van hem, bekent Mollema. "Ik heb zere bilspieren, je geeft niet vaak 40 kilometer lang vol gas. Vooral het laatste gedeelte was heel zwaar met de tegenwind."

"In de laatste tien kilometer verloor ik misschien wel twintig seconden, maar ik had een goede start en technisch gezien reed ik een prima tijdrit. De tijd liegt niet."