Verraste Dumoulin beseft dat Giro 'verre van over' is na machtsgreep

De Nederlandse kopman van Team Sunweb greep de macht door alle klassementsrenners het nakijken te geven in de heuvelachtige chronorace door het midden van Italië.

Met nog elf etappes voor de boeg, waaronder een individuele tijdrit, verdedigt hij een voorsprong van bijna tweeënhalve minuut op zijn naaste concurrent Nairo Quintana.

​Toch is Dumoulin er nog allerminst gerust op, erkent hij in gesprek met de NOS. "De Giro is verre van over", beseft de Nederlands kampioen tijdrijden, die weet dat Quintana het gat nog kan dichten in de Italiaanse Alpen.

"Dit is een mooi gat om de bergen mee in te gaan. Maar tijdens de Vuelta verloor ik ook opeens meerdere minuten op één dag", doelt hij op de Ronde van Spanje van 2015, toen hij de winst in de slotfase aan zijn neus voorbij zag gaan.

"Maar ik ga wel voor het eindklassement, net als twee jaar geleden", stelt hij vastberaden in een eerste reactie. "We zien wel wat er gebeurt in de bergen, ik ga in elk geval proberen het roze mee te nemen naar Milaan."

Geen goed gevoel

Dumoulin had zelf geen moment het idee dat hij op weg was naar een dubbelslag. "Ik vocht tegen mezelf en had geen goed gevoel", vertelt de Limburger, die naar eigen zeggen geleerd heeft van het verleden.

"Tijdens mijn laatste tijdrit zette ik niet door, maar na afloop was ik dan teleurgesteld. Nu besloot ik niet op te geven en het bleek meer dan genoeg. Ik ben echt heel blij. Quintana is wel de betere klimmer en was ook al eens succesvol in de Giro."

Woensdag hervat de kersverse rozetruidrager Dumoulin zijn Giro met de pittige bergrit van Florence naar Bagno di Romagna.