Dumoulin verovert roze leiderstrui door indrukwekkende tijdrit in Giro

De 26-jarige Dumoulin had 50 minuten en 37 seconden nodig voor zijn 39,8 kilometer lange tijdrit van Foligno naar Montefalco. Daarmee was hij bijna drie minuten sneller dan Quintana.

Geraint Thomas werd tweede op 49 seconden van Dumoulin. Bob Jungels, die de leiderstrui zondag was kwijtgeraakt aan Quintana, completeerde het dagpodium op 56 seconden van de kopman van Team Sunweb.

Mollema schoof in het klassement op naar de derde plek. De kopman van Trek-Segafredo gaf 2.17 toe op Dumoulin. Dat leverde de Groninger de elfde positie op in de rituitslag. Hij nestelde zich ten koste van Thibaut Pinot in de top drie van het algemeen klassement.

Kruijswijk

Tijdritspecialist Jos van Emden van Lotto-Jumbo was met de negende tijd de tweede Nederlander in de top tien. Hij volgde op 2.15.

Van Emdens ploeggenoot Steven Kruijswijk had 2 minuten en 43 seconden meer nodig voor zijn tijdrit dan Nederlands kampioen Dumoulin en was daarmee goed voor de twintigste tijd. Hij is nu de nummer tien in het klassement.

Dumoulins concurrenten Pinot, die als nummer twee aan de tijdrit was begonnen, en Vincenzo Nibali kwamen ook niet in de buurt van de tijd van de Limburger. De Fransman moest dik tweeënhalve minuut inleveren en de Italiaan iets meer dan twee minuten.

Dertig seconden

Dumoulin begon aan de heuvelachtige chronorace in de wetenschap dat hij dertig seconden moest goedmaken op de Colombiaanse klassementsleider Quintana, die het roze zondag had overgenomen van de Luxemburger Jungels.

Al bij het eerste tussenpunt was de Limburger 48 seconden sneller dan Quintana en reed hij virtueel in het roze. Die voorsprong bouwde hij alleen maar uit. Bij de tweede meting was zijn marge op de Colombiaan al 2.09 minuten. Het verschil op de finish was na een slotklim van 5,7 kilometer 2.53.

Woensdag staat Dumoulin met een marge van 2 minuten en 23 seconden op nummer twee Quintana aan het vertrek van de elfde etappe in Florence. Mollema staat vijftien seconden achter de Colombiaan van Movistar.