Verwarde Skujins reed met hersenschudding door in Californië

"Ik voel me goed", zegt de 25-jarige Let in een persbericht van zijn ploeg. "Ik ben bont en blauw, uiteraard. Maar buiten dat ben ik gelukkig gezond."

"Ik laat me onderzoeken door de teamdoktors. Daarna kijken we weer vooruit. Ik wil alle fans en vrienden bedanken voor hun berichtjes. Ik ben niet in staat om iedereen te antwoorden, omdat ik niet op mijn telefoon mag kijken."

Skujins maakte maandag deel uit van de kopgroep in de tweede etappe van de Ronde van Californië toen hij hard ten val kwam in een afdaling. De Let was duidelijk groggy en had meerdere pogingen nodig om overeind te komen.

Toen hij de weg over wilde steken werd de verwarde renner bijna aangereden door enkele andere renners. Desondanks zette een mecanicien hem weer op zijn fiets. Skujins kreeg van de organisatie de prijs voor de meest strijdlustige renner.

Skujins probeerde nog even verder te rijden, maar het gebroken sleutelbeen en de hersenschudding noopten hem even later op te geven.

Instinctief

Tom Southam, ploegleider van Cannondale-Drapac, zegt dat de val van Skujins "zware impact" heeft gemaakt op het team. "Toms wilde instinctief doorrijden, maar het was duidelijk dat hij daar niet toe in staat was."

"Het is een tegenslag voor het team en Toms' ambities", zegt Southam. "Maar wielrennen komt even op de tweede plaats tijdens zijn herstel."

Skujins volgt bij Cannondoale een intern herstelprotocol voor zijn hersenschudding. Hij wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de medische staf en moet minimaal zes dagen rust houden.

De tweede etappe in de Ronde van Californië werd maandag gewonnen door Rafal Majka.