Ullrich keert als directeur Rund um Köln terug in wielersport

De oud-renner, die zelf de Ronde van Keulen in 2003 op zijn naam schreef, gaat daarmee in op het verzoek van koersdirecteur Artur Tabat.

"Ik heb er lang over nagedacht en veel overlegd. Ik doe dit graag voor Artur", zegt Ullrich dinsdag in de krant Kölner Stadt-Anzeiger. "Artur is een goede vriend en een goed mens. Ik weet dat hiermee voor hem een hartenwens in vervulling gaat."

De winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1997 verdween na zijn afscheid als renner in februari 2007 in de anonimiteit. Als het aan hem ligt, blijft het bij deze ene vriendendienst.

"Ik houd mij alleen bezig met deze koers, verder nergens mee", stelt de oud-renner, die in 2012 toegaf zich tijdens zijn loopbaan schuldig te hebben gemaakt aan het gebruik van doping. Daarop werd hij voor twee jaar geschorst voor alle activiteiten binnen de wielersport.

De 101e editie van de 'Rund um Köln' is zondag 11 juni. Vorig jaar schreef Dylan Groenewegen namens Lotto-Jumbo het criterium op zijn naam.