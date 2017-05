Majka wint bergetappe in Californië, Gesink vijfde in klassement

Majka, die rijdt voor Bora-Hansgrohe, was in de bergrit van Modesto naar San Jose over 144,5 kilometer net iets sneller dan de Nieuw-Zeelander George Bennett van Lotto-Jumbo. De Amerikaan Ian Boswell van Sky derde op zeven seconden.

De drie waren onderdeel van een kopgroep waarvan uiteindelijk vier renners overbleven. De Australiër Lachlan Morton van Dimension Data was de vierde.

Toms Skujins van Cannondale-Drapac zat ook lang bij de kopgroep, maar kwam akelig ten val in een afdaling. De Let was verdwaasd, maar stapte toch op zijn fiets.

Met een gebroken sleutelbeen en een herschudding gaf hij later in de etappe alsnog op. Skujins kreeg de dagprijs voor meest strijdlustige renner.

Gesink

Robert Gesink won het sprintje van de achtervolgende groep, die 37 seconden na Majka binnenkwam. De kopman van Lotto-Jumbo heeft zijn zinnen gezet op de eindzege in Californië. In 2012 was hij ook al de beste.

Door zijn zege nam Majka ook meteen de leiding in het algemeen klassement over van Marcel Kittel, die zondag de eerste etappe won in een massasprint. Bennett is tweede en volgt op drie seconden. Gesink staat vijfde met een achterstand van 48 tellen. Sam Oomen heeft dezelfde achterstand en staat zevende in het algemeen klassement.

Dinsdag vertrekt het peloton in Calfornië vanuit Pismo Beach voor een relatief vlakke etappe van 192,5 kilometer naar Morro Bay. De ronde duurt nog tot en met zaterdag.