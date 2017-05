Dumoulin vindt dat tijdritparcours Giro hem op het lijf is geschreven

De 26-jarige coureur deed zondag in de bergetappe naar de Blockhaus goede zaken voor het algemeen klassement. Hij eindigde als derde, achter ritwinnaar Nairo Quintana en nummer twee Thibaut Pinot. In het klassement heeft Quintana een voorsprong van dertig seconden op Dumoulin.

De winnaar van het zilver op de afgelopen Olympische Spelen erkent dat het 40 kilometer lange parcours tussen Foligno en Montefalco hem op het lijf geschreven is.

"Dat is precies zoals ik het graag wil hebben. Heuvelachtig en lang. Hoe langer, hoe beter, zeker als het draait om tijd winnen op concurrenten. Maar zelfs wanneer ik in goeden doen ben, betekent dat niet automatisch dat ik de zege pak of de roze trui verover."

Roze

Desondanks zegt Dumoulin geen 'nee' tegen het roze. Om de leiderstrui te pakken moet hij een halve minuut goedmaken op Quintana. "Je kunt 'm beter maar pakken als dat mogelijk is, want voor hetzelfde geld doet die kans zich daarna niet meer voor."

De tijdritspecialist kreeg maandag op de tweede rustdag vaak de vraag hoeveel tijd hij op Quintana zou pakken. Hij hield zich echter lang op de vlakte.

Pas bij het zoveelste gesprek bezweek Dumoulin. "Dan mag het best een minuut of tien zijn, daar zou ik tevreden mee zijn", grijnsde de Limburger, die dinsdag om 16.18 uur van start gaat. Zes minuten later is het de beurt aan Quintana.